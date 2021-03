̏ZAWII Bazar˝ de Châtenoy-le-Royal a ouvert ses portes au public

Le 2 de la rue de la Guerlande à la zone verte de Châtenoy-le-Royal s’est enrichi d’un nouveau magasin aux couleurs de l’orient.

Ce lundi, c’était le grand jour pour le magasin ̏Zawii Bazar˝ avec l’ouverture au public. Situé près du Grand Frais, ce magasin spécialisé dans les produits orientaux vous séduira par la diversité et la richesse de ses tapis, de ses salons sur mesures, de sa vaisselle, de son matériel culinaire, de ses pièces de décoration. Vous pourrez aussi trouver des produits d’épicerie orientale. Ce magasin est la continuité de ceux existant sur Chalon sur Saône avec la volonté d’être au plus près de la clientèle et de proposer de beaux produits.

Comme dans tous les commerces, le masque est obligatoire et les règles sanitaires doivent être respectées.

C.Cléaux