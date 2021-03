La Députée Cécile Untermaier a interrogé le Garde des Sceaux, au sujet de la surpopulation carcérale

« Monsieur le Ministre,

En 2020, pour la première fois depuis 20 ans, le taux d’incarcération est passé en dessous des 100 % : parce que le taux de délinquance avait baissé dans le cadre du confinement et parce que des mesures adaptées, en lien avec la Covid19, avaient été prises.

Le 3 juin 2020, vous étiez en tant qu’avocat, avec plusieurs centaines de personnalités, signataire d’une lettre au président de la République, saluant cette déflation carcérale et ajoutant qu’elle faisait naitre le fol espoir que la France ne soit plus pointée du doigt par les instances européennes pour les traitements indignes et dégradants qu’elle inflige aux prisonniers et j’ajouterai, qu’elle impose, d’une manière indirecte à l’ensemble du personnel.

Mais tout cela est derrière nous. Le monde d’après ressemble à ce monde d’avant dont nous ne voulons plus.

122,7 %, c’est le taux d’occupation moyen des maisons d’arrêt en France au 1er février 2021. 129 % à la maison d’arrêt de Varennes-le-Grand ; près de 150 % dans d’autres territoires. Au surplus, la pandémie impose des espaces dédiés à l’isolement des nouveaux entrants, complexifiant l’accueil et aggravant la surpopulation de ce fait dans les autres secteurs.Dans ce contexte, il nous faut exprimer notre soutien aux directeurs, surveillants, équipes des services pénitentiaires d'insertion et de probation, personnels de santé, et enseignants. Dans ce contexte, des mesures urgentes doivent être prises pour lutter contre l’indignité

de ces conditions d’accueil. La CEDH, le Conseil constitutionnel nous le rappellent par ailleurs.

Alors Monsieur le Ministre, deux questions :

Pourquoi ne pas reprendre les mesures d’aménagement de fin de peine, qui ont fait leurs preuves lors du premier confinement ? Tous les professionnels les réclament ?

Comment favoriser les peines alternatives, lesquelles je le rappelle, ne nuisent pas à la sécurité et à la protection de la société ? »