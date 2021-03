Les Sentinelles de la Nature ont signalé 67 alertes environnementales en 2020 en Bourgogne-Franche-Comté

Les autres signalements concernent le développement d'espèces exotiques envahissantes, le déversement de substances polluantes, l’éclairage des façades des bâtiments, l’assèchement ou le curage de zones humides ou bien encore le dérangement d'espèces protégées... Pour plus de détails, on peut consulter https://sentinellesdelanature.fr Les élus locaux sont régulièrement sollicités pour tenter d’apporter solutions aux situations inventoriées et FNE salue la mobilisation de celles et ceux qui de plus en plus nombreux se saisissent aujourd’hui des questions environnementales, que ce soit par la voie du dialogue ou qu’il faille mettre en route la machine judiciaire.Cartes vertes : une recherche constante d’initiatives favorablesFrance Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté met un point d’honneur à mettre en avant et publier par ailleurs les acteurs et les initiatives favorables à l’environnement. De manière analogue chacun peut donc partager les initiatives favorables dont il a connaissance sur son territoire via le site https://www.cartesvertes.fr/ Des partenariats sont en discussions pour élargir les champs déjà couverts.Au total, ce sont aujourd’hui plus de 1300 initiatives favorables à l’environnement qui sont signalées sur ce second site participatif régional. « Si ces signalements ne cessent d’augmenter années après années, France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté souhaite qu’ils soient encore plus nombreux, afin d’informer les citoyens et d’offrir une vue à l’échelle régionale des actions positives portées à l’environnement » souligne Pascal Blain. À vos claviers et smartphones !