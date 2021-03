Cinq accidents ce samedi après-midi sur les routes de Saône et Loire

dont trois à Chalon sur Saône

Le premier accident s'est produit sur la D457 au niveau de Toulon sur Arroux peu après 14h, mettant en cause une moto et une voiture. Une blessée a été prise en charge par les services de secours sans gravité. Peu après 15h, c'est du côté de Chauffailles route de Saint Germain qu'un accident a mobilisé près d'une vingtaine de sapeurs pompiers et pas moins de sept véhicules de secours. Un blessé en état grave a été pris en charge.

Une heure plus tard, c'est du côté de Chalon sur Saône que les sapeurs pompiers sont intervenus sur le rempart Sainte Marie pour un choc entre un motocycliste et une voiture. Le jeune conducteur de deux roues a été conduit vers les services d'urgence dans un état sérieux. Peu avant 16H30, c'est rue des Poilus d'Orient que les sapeurs-pompiers ont procédé à une désincarcération suite à un carambolage impliquant quatre véhicules. Une dizaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée.

Peu avant 18h, c'est une femme sur une trottinette qui a été renversée par une voiture Avenue Boucicaut. Elle a été prise en charge par les services de secours.

L.G