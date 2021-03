Gros accident routier à l'entrée de Gergy ce dimanche matin

L'accident est survenu peu avant 10 h ce dimanche matin.

D'importants moyens ont été déployés sur le secteur avec pas moins d'une vingtaine de sapeurs pompiers et d'une dizaine de véhicules. Deux véhicules sont en cause dont un qui a terminé sa course sur le toit. On dénombre deux blessés. Le secteur est à éviter le temps des opérations de secours avec très lourds moyens engagés.