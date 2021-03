Journée internationale des droits des femmes 2021 - Rencontre avec Pauline Audard

Cette jeune femme, de 29 ans, qui travaille à Chalon-sur-Saône adresse un message aux femmes à l’occasion de cette journée du 8 mars 2021…

En reconversion professionnelle pour devenir fleuriste, Pauline, qui exerçait auparavant un métier dans les Ressources Humaines, a décidé de vivre sa passion : « Ce métier m’a toujours attirée depuis très jeune. Il y a environ 2 ans, j’ai décidé de me donner les moyens de m’épanouir professionnellement. Ce n’est pas simple d’entreprendre un changement de voie mais rien d’impossible ... on n’a qu’une seule vie ! »

Pour ce faire, Pauline prépare un CAP en alternance dans le cadre d’une formation pour adultes et tient à préciser : « Sur ma route, j’ai eu la chance de rencontrer Viviane, une fleuriste passionnée et talentueuse ! J’apprends chaque jour ce métier à ses côtés dans le magasin Un été à la campagne, 7 rue du pont à Chalon-sur-Saône et je regrette une seule chose : ne pas avoir commencé plus tôt ! »

Et, concernant le message qu’elle souhaite adresser à toutes les femmes :

« Cette année, pour la Journée internationale des droits des femmes, j’espère que toutes les femmes prendront conscience de leur potentiel à entreprendre de nouveaux projets et d’oser ! »

Photo transmise par Pauline Audard pour publication - Crédit photo : Maud Villa

JPB