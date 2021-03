La plaque  ̏Arbre de la solidarité˝ du Secours Populaire Français retrouve sa place au pied du tulipier au parc Georges Nouelle. 

La plaque d’origine datant de 2001 avait sérieusement vieilli, la remplacer était devenu indispensable, c’est désormais chose faite.

Cela fait presque 20 ans, le 24 novembre 2001 lors du congrès national du Secours Populaire Français, qu’un arbre a été planté dans le parc Georges Nouelle de Chalon sur Saône par les clubs ̏Enfants Copains du Monde˝ en présence des 1000 délégués au congrès et de Dominique Perben Maire de la ville à cette époque. Sébastien Guillemin, spécialiste des arbres aux espaces verts de la ville, nous expliquait que c’est un tulipier de Virginie qui fut choisi, cet arbre de la famille des Magnoliacées originaire d’Amérique du Nord peut vivre environ 300 ans et faire 40 m de haut avec un tronc très droit. Les fleurs rappelant la tulipe, d’où le nom de l’arbre, sont d’une couleur vert-jaune-orangée, odorantes et à maturité elles donnent des fruits coniques et des graines. « Sa longévité permettra de laisser pour les jeunes générations une trace de la solidarité en direction des enfants les plus démunis. » ajoutait Olivier Grinon

Gilles Platret Maire de la ville s’est adressé à Olivier Grinon responsable évènementiel du Secours Populaire Français, à Colette Bony trésorière départementale du SPF, Christelle Malvoisin secrétaire générale du SPF et aux personnes présentes : « L’évènement en 2001 était important avec les 1000 délégués et c’est aussi un encouragement symbolique de l’action pérenne de l’association parce que c’est encore plus marqué aujourd’hui avec l’augmentation de la précarité, le confinement, le couvre-feu, un contexte épidémique très difficile à vivre pour des publics qui sont parfois fragiles. Vous savez comme moi que nous n’avons pas de très bons chiffres pour les personnes qui sont passées en dessous du seuil de pauvreté. Il y a du travail pour maintenir du lien social en cette période. »

Il a ensuite passé la parole à Colette Bony représentante de la section départementale du SPF de Saint Marcel : « Au nom des bénévoles du SPF, je voudrais remercier Monsieur le Maire et les services techniques de la ville, Monsieur Grinon membre du bureau national du SPF, pour nous permettre de nous retrouver ici même 20 ans après la plantation de cet arbre de la solidarité. Le congrès national de 2001 a permis l’émergence de plusieurs clubs ̏Enfants du Monde˝ dont le plus actif est celui de Saône et Loire qui se trouve ici à Chalon. Ce sont une cinquantaine d’enfants qui contribue à faire vivre la solidarité auprès d’autres enfants.

C’est au quotidien que nous œuvrons pour venir en aide aux plus démunis, preuve en est avec cette année qui s’est écoulée, l’antenne de Saint Marcel est restée ouverte en collaboration avec les services sociaux de Chalon sur Saône afin de répondre aux nombreux besoins. Ce sont plus de 3630 personnes qui ont reçu une aide dont plus de la moitié n’osait pas pousser les portes de notre association. Comme aimait le dire notre président d’Honneur Julien Lauprêtre : la solidarité ne règle pas tout, mais pour celles et ceux qui la reçoivent elle est irremplaçable. »

Gilles Platret et Olivier Grinon ont découvert la plaque et l’ont fixée sur son support. Ainsi, dans ce square Georges Nouelle, l’arbre a retrouvé sa plaque et, ensemble, ils représentent de nouveau le symbole de la solidarité. Pour clore cette cérémonie, Gilles Platret a offert à Olivier Grinon un coffret sommelier et le livre ̏4 saisons en côte chalonnaise˝ d’Emmanuel Mère.

C.Cléaux