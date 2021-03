Assises de Saône et Loire- 6ème journée du procès du meurtre d'Alain S à Montceau-les-Mines : Dans l'attente du verdict - "Avez-vous une intime conviction ?"

Ce matin, lundi 8 mars, la Cour et les jurés se sont retirés pour délibérer un peu après 9h30. Louis M. et son frère Auguste M. sont-ils coupables d’avoir tué volontairement et avec préméditation Alain S., dans la nuit du 29 août 2015 à Montceau ?