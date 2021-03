AVIS DE DECES - Madame Elisabeth NICOLAS née GIRARD dite « Anny »

CHALON-SUR-SAÔNE



Philippe Nicolas, son époux ;

Margot Nicolas, sa fille ;

Sacha, son petit-fils adoré ;

ses frères et belles-sœurs,

ses sœurs et beaux-frères ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Elisabeth NICOLAS

née GIRARD

dite « Anny »

survenu le 3 mars 2021,

à l'âge de 61 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu jeudi 11 mars, à quatorze heures, en l'église Saint Pierre, à Chalon-sur-Saône.

Fleurs naturelles uniquement.