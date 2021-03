RD19 – Communes de Demigny et Lessard-le-National - Déviations et perturbations en perspective

La réalisation de ces travaux se fera du 15 mars au 16 août 2021 sous alternat de circulation mais nécessiteront la fermeture totale de la voie (RD 19) sur plusieurs périodes.

Dans le cadre de son action au quotidien pour entretenir et améliorer la voirie départementale, le Département de Saône-et-Loire engage des travaux de renforcement et recalibrage de l’itinéraire national de transports exceptionnels desservant le nord de l’agglomération chalonnaise et empruntant la RD19 entre les communes de Demigny et Lessard-le-National. C’est pour la collectivité un investissement de 900 000 € TTC au service de la sécurité, du confort et du cadre de vie des usagers.

du 17 mai au 5 juin 2021 et du 12 au 31 juillet 2021.