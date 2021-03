AVIS DE DECES - Madame Suzanne MERE née LECUELLE

SAINT-RÉMY, FONTAINES



Gérard et Marie-Christine,

Bernard, ses enfants ;

Vincent et Sandy,

Julie et Gilles, Mélanie,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille ;

ont la tristesse de vous faire part du décès de



Madame Suzanne MERE

née LECUELLE

survenu le 7 mars 2021, à l'âge de 89 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu le vendredi 12 mars 2021 à 10 h 30 en l'église Le Bourg, à Saint-Rémy.

La famille rappelle au souvenir, la mémoire de

Monsieur Marcel MERE

son époux, décédé en 2011.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD la Villa Thalia de Saint-Rémy, pour sa gentillesse et son dévouement.

Fleurs naturelles uniquement.