Le patron de Tesla empoche l'équivalent du PIB de l'Islande en l'espace d'une journée

Du moins la valorisation de ses biens... a grimpé en flèche d'une journée de 25 milliards de dollars.

Avec le contexte sanitaire du moment et les différents plans de reprise votés par les économies mondialisées, les nouvelles technologies ont le vent en poupe... et bien sûr tous les intérêts financiers qui sont associés de près ou de loin à ces technologies. Le patron de Tesla, Elon Musk a vu sa valorisation boursière grimper drastiquement, au point que sa fortune a augmenté de 25 milliards de dollars... en une seule journée. Rassurez-vous le patron d'Amazon a gagné lui plus de 6 milliards au cours de cette même journée. Son patrimoine s'établit désormais à 174 milliards de dollars.