En avril, le concours « Miss International France ». Et si la Chalonnaise Céline Delhomme remportait une couronne ?

Élue Miss régionale Bourgogne-Franche-Comté en 2020, Céline Delhomme poursuit son aventure. Prochaine étape : le concours « Miss International France », qui aura lieu à Roubaix, le 25 avril prochain. Plus qu’un rêve, c’est le parcours d’une jeune femme qui a fait les preuves de sa détermination.

« C’était ma dernière chance, dit celle qui a atteint l’âge plafond pour candidater, j’ai toujours rêvé de participer à cette aventure depuis le lycée. » Alors elle s’est lancée. Et elle a été élue Miss régionale Bourgogne–Franche-Comté en 2020.

Céline Delhomme, 28 ans, indépendante, travaille à Chalon en tant que secrétaire médicale. Elle est occasionnellement modèle pour quelques photographes locaux. La prochaine étape de son parcours : participer au concours Miss International France, le 25 avril prochain, à Roubaix.

Relever des défis

Un rêve pour elle, comme une parenthèse dans sa vie active, mais pour lequel elle a dû sortir de sa zone de confort et prouver son investissement et sa maitrise des réseaux sociaux.

« Pour participer au concours de Miss International France, nous avions plusieurs défis à relever. Pour ma part, j’ai eu 15 jours pour les réaliser. »

Ces objectifs tournent autour de deux axes majeurs : incarner sa région et mobiliser des réseaux. En priorité, il s’agit de paraitre dans la presse locale, ce qui n’est pas le plus difficile. Mais trouver mécènes et partenaires, voilà qui est moins aisé. La somme minimum est fixée à 400 € et l’argent récolté, destiné aux frais du concours. Céline est allée à la rencontre des commerçants de Cluny et Chalon, dont l’accueil lui a permis de relever ce challenge. Enfin, les candidates devaient publier des vidéos sur Instagram et Facebook où, drapées de l’écharpe des Miss, elles évoquaient le parcours de leur aventure.

Autres défis, représenter notre région. Les candidates devront apporter un produit régional : « j’ai voulu choisir un plat qui soit typique de la Saône-et-Loire, car c’est le département où je vis. » Enfin, trouver une tenue régionale. « Je suis partie d’une robe que j’avais déjà et, avec l’aide de ma mère et d’une couturière, je l’ai particularisée. Je peux juste vous donner quelques éléments : il y aura du bordeaux, couleur qui évoque notre vin de Bourgogne et des fleurs de lys – elles apparaissent sur l’écusson bourguignon – seront cousues sur la traine. » Vous n’en saurez pas plus, le reste se dévoilera à Roubaix, le 25 avril !

Ces défis ont appris une chose à Céline Delhomme : « Je suis née avec les réseaux sociaux, mais j’ai dû sortir de ma zone de confort en allant au-devant des mécènes et en postant des vidéos de moi. Finalement, c’est formateur. »

Le concours Miss international France

L’édition 2021 de ce grand gala se déroulera à Roubaix. Pour la première fois, il élira 4 titres pour les candidates françaises :

— Miss International France qui représentera la France au Japon ;

— Miss Supranational France qui représentera la France en Pologne ;

— Miss Asia pacific France, qui représentera la France aux Philippines ;

— Miss Francia Latina qui représentera la France à Punta Cana.

Si vous souhaitez encourager Céline Delhomme, qui représentera notre région, vous pouvez le faire via une application smartphone (gratuite) compatible IOS, Android. Un vote gratuit par jour. La gagnante de ces votes aura une écharpe Miss supranational France Fan Vote 2021.

Le dernier mot de Céline Delhomme : « Un dernier défi a été ajouté : il fallait trouver une personnalité de la région pour une séance de photos. J’ai choisi l’Élan. »

