Trop Classe a déjà commencé !

Acte symbolique témoignant de l’engagement fort pour la jeunesse et l’Éducation Artistique et Culturelle de l’Espace des Arts, Trop Classe ! A vu le jour cette saison : une salle de classe permanente à l’intérieur du théâtre .

Ce projet imaginé à l’échelle d’une année scolaire entière, lie un-e artiste à un-e enseignant-e et sa classe. Un travail commun autour de l’oralité s’initie, des rencontres en classe ont lieu pour finir par une semaine partagée, en immersion, au sein de l’Espace des Arts, dans un espace entièrement dédié aux élèves, l’enseignant-e, l’artiste… pour des enseignements généraux mais surtout des travaux artistiques. Cette saison « test » concerne 4 classes de cycles 2 et 3 du territoire du Grand Chalon. A terme, 10 classes pourraient être accueillies chaque saison.

Actuellement , nous avons le plaisir d’accueillir la 1ère classe en immersion, à l’Espace des Arts, les CM1-CM2 l’école Cruzille à Chatenoy-le-Royal, enseignante Patricia Descombes accompagnée par le metteur en scène Olivier Letellier .

Suivront ensuite :

La classe de CE1-CE2 de l’école Clairs Logis à Chalon-sur-Saône, enseignante Cindy Velasco : 22 mars au 26 mars avec des artistes de la Cie La Part des Anges

La classe de CM1-CM2 de l’école de Navilly, enseignante Aude Collignon : 26 au 30 avril avec le comédien Antoine Prud’homme de la Boussinière

La classe UPE2A de l’école Romain Rolland à Chalon-sur-Saône, enseignante Stéphanie Bourillon : 3 mai au 7 mai avec la metteuse en scène en comédienne Léna Bréban

