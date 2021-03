Il se passe toujours quelque chose à la bibliothèque de Givry !

Que ce soit pour s'adapter au contexte sanitaire, moderniser ses services ou faire participer les givrotins, la bibliothèque de Givry fourmille d'idées ...

Une adaptation permanente :

En février 2020, la bibliothèque givrotine a modifié sa disposition, en s'inspirant des réflexions menées en 2019 dans le cadre d’une démarche participative, baptisée « Biblioremix » et animée par Sophie Bossut, responsable de la bibliothèque.

C'est ainsi que le sens de circulation a été revu et l'espace disponible réparti en 3 modules : un pour les enfants, un pour les adultes et un autre pour la partie informatique.

En novembre 2020, il a été décidé d'élargir les plages d'ouverture pour, selon Marie-Noëlle Le Carrer, Adjointe en charge de la vie associative du village, « assurer une continuité du service et attirer de nouveaux adhérents. » La bibliothèque, qui en a perdu 15% depuis 2014, est désormais ouverte 6 jour sur 7.

Il a ensuite fallu s'adapter au contexte sanitaire avec la mise en place d'un « Click and collect » à la sortie du premier confinement. A cette occasion, la bibliothèque a testé la mise en ligne d'un catalogue, qui reprenait une partie des livres qu'elle propose.

Cette organisation s'est ensuite adaptée à l'évolution des consignes et notamment à l'instauration d'une « jauge » (4 enfants et 6 adultes). Pour accéder aux services de la bibliothèque, il faut donc maintenant la contacter en amont pour réserver un créneau de 30 minutes. Ce fonctionnement peut sembler assez contraignant au premier abord, mais d'après Sophie Bossut, « il est finalement assez fluide et semble satisfaire les usagers. »

L'expérimentation du catalogue en ligne ayant prouvé son utilité pendant les confinements, Sophie Bossut publiera prochainement sur le site de la mairie un nouveau catalogue, qui reprendra l'intégralité des ouvrages disponibles à la location. Son format sera plus intuitif que le précédent et surtout, il permettra aux adhérents de la bibliothèque d'avoir aussi accès aux anciens livres, qui ne sont pas exposés actuellement, faute de place suffisante.

Et pour terminer sur la modernisation du service, le Conseil Municipal a voté jeudi dernier la mise en place d'une offre de DVD, qui a été sollicitée par plus de deux tiers des répondants à l'enquête réalisée fin 2020. Ces acquisitions viendront compléter utilement l'offre actuelle de livres papier et audio et d'après Marie-Noëlle Le Carrer, « permettront de lutter contre une éventuelles fracture numérique. »

Une ambition, « faire de ce lieu un service intergénérationnel, utile aux givrotins et qui met en valeur ceux qui s'investissent »

Pour la réaliser, Sophie Bossut et Marie-Noelle Le Carrer ont choisi de mettre en place des expositions, alimentées entre autres par les givrotins eux-mêmes, avec dès octobre 2020 une exposition autour des 139 ans d'existence de bibliothèque.

Et printemps oblige, une exposition sur les oiseaux est proposée jusqu'au 25 mars. Elle est composée de panneaux qui ont été prêtés par la bibliothèque départementale de Saône et Loire, avec une tablette numérique interactive, qui permet d'animer la visite.

On y retrouve aussi des livres qui ont été déposés par des givrotins et enfin, on peut y voir une partie des nombreuses photos, qu'a prises Marie-Thérèse Deschaintre .

Cette givrotine, qui avec son mari, s'intéresse aux oiseaux depuis plus de 40 ans, est intarissable sur ce sujet, qui la passionne. En 2009, elle a commencé à prendre en photo les oiseaux qu'elle voyait dans son jardin, si bien qu'aujourd'hui, elle dispose d'une collection de 45 clichés d'espèces différentes.

A noter pour terminer, que les enfants du Centre de loisirs seront invités à visiter cette exposition, dans le cadre des travaux qu'ils mènent sur les oiseaux, en collaboration avec la Ligue de protection des oiseaux.

Une nouvelle exposition est par ailleurs prévue fin mai sur les dinosaures et une autre action, intitulée « Les ateliers d'écriture » est actuellement en cours.

La quatrième édition de cette manifestation a débuté en octobre 2020 et est ouverte aux enfants et aux adultes. Après une interruption due au COVID, elle reprendra ce samedi. Comme c'est le cas pour chaque séance, les personnes qui sont inscrites devront écrire un texte, autour du thème que leur proposera Laurent Vignat, enseignant et écrivain givrotin,

D'autres ateliers de ce type seront organisés les 27 mars et 10 avril, et une restitution orale, avec mise en scène, devrait être organisée avant l'été

En pratique :

Où ? place de l'église à Givry

Horaires d'ouverture :

lundi, mardi, vendredi de 15 heures à 18 heures

Mercredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures

jeudi et samedi de 9 heures à 12 heures

Pour tout renseignement : 03 85 44 44 55 ou [email protected]