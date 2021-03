TF1 et Kad Merad s'attaquent à la série très réussie Your honnor

Diffusée très récemment sur Canal + et incarnée par le très talentueux Bryan Cranston, TF1 propose son adaptation de Your Honnor avec un Homme d'honneur diffusée à partir du 22 mars.

C'est un casting français quelque peu hors norme pour une série télévisée et TF1 marche sur les oeufs, surtout après l'adaptation américaine très réussie de Your Honnor, incarnée par Bryan Cranston, qui nous a régalé. A l'origine, c'est une fiction israélienne qui a été adaptée avec beaucoup de succès ici ou là. Ce sont 6 épisodes de 52 minutes qui seront proposés par TF1 à partir du 22 mars. Côté casting, Kad Merad aux côtés de Gérard Depardieu, le grand méchant de l'histoire mais aussi Nicolas Duvauchelle Rod Paradot, Manon Azem, Zabou Breitman et Aure Atika. C'est dire que TF1 a décroché des poids-lourds pour incarner cette série qui devrait frapper juste.

Pour l'histoire... le fils d'un juge percute accidentellement au cours d'un accident de la circulation le fils d'un des malfrats les plus actifs du secteur. Il meurt sur le coup...