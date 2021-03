AVIS DE DECES - Monsieur Paul BRENOT

SAINT-MARCEL



Michèle Brenot,

son épouse ;

Nathalie et Michel,

Stéphane, ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière petits-enfants ;

Michel et Simone, son frère et belle-sœur ;

ses beaux-frères et

belles-soeurs ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Paul BRENOT

Ancien combattant d'Algérie

survenu le 11 mars 2021, à l'âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 16 mars 2021 à neuf heures quinze en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.