Le réseau Information Jeunesse devient Info Jeunes

Telle est la nouvelle identité du Réseau Information Jeunesse, déployée progressivement dans tous les territoires de France (Métropole et Outre-Mer). Il affirme sa nouvelle marque, fruit d’une mutation vers un réseau de plus de 1200 structures encore plus unies, plus fortes et plus lisibles. Notre réseau prend en main son avenir !



Info Jeunes

L’Information de tous les jeunes est au cœur de notre projet. Chaque jour, les professionnels du réseau répondent aux questionnements des jeunes en leur apportant l’information complète, objective et fiable qui leur permettra de construire leur parcours vers l’autonomie en accédant aux structures, dispositifs, aides et droits qui leur sont dédiés.



Explorer les possibles

Dire aux jeunes que c’est possible… Une signature positive, pleine de promesses qui laisse entendre la multiplicité des services rendus par les Structures d’Information Jeunesse, qui laisse entrevoir une note d’espoir, et qui laisse aux jeunes une part active « explorer » et ouverte « les possibles ».

Info Jeunes : le réseau d’accueil et d’information des jeunes en France

Un réseau unique de proximité, constitué de plus de 1200 structures spécialistes de l’Information, qui accompagne les jeunes sur tous les sujets liés à leur autonomie et à toutes les étapes de leurs parcours (travailler, se former, accéder aux droits, partir à l’étranger, s’engager, se loger, vivre au quotidien...) et qui les rend acteurs pour construire leur futur.



Info Jeunes France

Accompagnant ce grand mouvement de mue de l’Information Jeunesse, sa tête de réseau, l’Union National de l’Information Jeunesse a adapté son identité à son action en prenant le nom d’Info Jeunes France.

En Bourgogne-Franche-Comté

Le réseau Info Jeunes en région Bourgogne-Franche-Comté regroupe une cinquantaine de structures.

Que cela concerne l’orientation, la formation, l’emploi, les stages, les jobs, la santé, le logement, la vie quotidienne, le service civique, les aides aux projets, la mobilité internationale, les sports, les loisirs ou encore la e-Carte Avantages Jeunes, toutes les équipes du réseau Info Jeunes sont mobilisées pour informer, conseiller et accompagner les jeunes. Elles peuvent mettre en place, seules ou en partenariat, toutes les actions, manifestations, activités et prestations, pertinentes et utiles pour la jeunesse.

Dans un esprit permanent d’ouverture à tous et de respect des différences, le réseau IJ vise à favoriser l’épanouissement des jeunes, leur bien-être, leur prise d’initiative, leur engagement social, leur mobilité en France, en Europe et dans le monde, ainsi que le développement d’un environnement qui leur soit favorable.



Communiqué