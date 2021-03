TERROIRS & MILLÉSIMES, La cave de Lyonel Leconte « Meilleur Sommelier de France » Un lieu UNIQUE !

« Une cave pour transmettre ma passion »

« J’ai créé Terroirs & Millésimes pour partager avec vous, mes conseils de sommelier pour bien réussir vos accords mets-vins, et mes découvertes dénichées au gré des rencontres avec les vignerons. »

Une cave voûtée du 16ème siècle : Un cadre d’exception

Réservée aux grands vins de collection et autres « pépites » rares, la cave est également dédiée à la dégustation.

Vous pouvez ainsi la privatiser pour vos événements entre amis, en famille, ou avec vos collègues pour profiter d’un moment unique en bénéficiant d’une dégustation personnalisée. Une invitation au « voyage »…

Une boutique agrandie et rénovée pour mieux vous accueillir

En 2020, « TERROIRS & MILLESIMES » s’est réinventé :



Des travaux d’agrandissement et de rénovation ont été réalisés pour doubler l’espace de vente.

Un nouveau site Internet a été instauré avec la « mise en ligne » d’une sélection de vins revisitée chaque mois.

La cave s’est ouverte aux réseaux sociaux : Facebook et Instagram

Steven, sommelier globetrotter vous accueille et vous conseille

Venu renforcer l’équipe en apportant son expertise technique et son humour, Steven, le caviste (également sommelier de métier avec 10 années de grandes tables étoilées !) vous conseille pour vos accords mets-vins, vous guide dans vos choix de cadeaux et vous garantit de belles découvertes gustatives.





TERROIRS & MILLESIMES, c’est :

Une sélection de 200 domaines réputés mondialement ou de jeunes vignerons en voie de reconnaissance.

Un éventail riche de 1200 références soigneusement validées en dégustation, en provenance de France et du monde.

Une collection de magnums (150 cl) à faire vieillir sagement en cave.

Une large gamme d’eaux de vie et liqueurs (Whisky, Armagnac, Cognac, Gin,Marc et Fine… etc) mais aussi des Cidres et des Bières artisanales.

Plusieurs milliers de bouteilles avec des vins de terroir, des vins « découverte » et des vins de copains à partir de 5 €uros.

La livraison de vos bouteilles dans toute la France et l’Union Européenne.

Des dégustations à « l’extérieur » dans un endroit choisi à votre convenance.

Un concept d’accompagnement pour la constitution d’une cave personnalisée.

Des avantages fidélité, bons cadeaux à offrir toute l’année ainsi que des offres et cadeaux d’entreprise.

TERROIRS & MILLÉSIMES, La cave de Lyonel Leconte « Meilleur Sommelier de France » est ouverte du Lundi au Samedi de 9h à 12h & de 14h à 19h

TERROIRS & MILLESIMES

36, rue de Strasbourg - Île Saint Laurent - 71100 Chalon sur Saône

Tel : 03.85.48.48.28

www.terroirs-millesimes.com



Facebook



Instagram

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - Consommer avec modération



Publi-information