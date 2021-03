CHOCOLAT : Plongez dans le nouvel univers fascinant de Fabrice Gillotte

Concerné par l’impact du changement climatique sur la nature, le chocolatier a souhaité associer la beauté naturelle de l’univers océanographique au chocolat, de façon artistique et gourmande.

Comme chaque année pour Pâques, Fabrice Gillotte imagine ses créations dans un univers riche en couleurs et gourmandise. Du 15 mars au 2 avril, le chocolatier Meilleur Ouvrier de France vous invite à le rejoindre Sous l’Océan dans ses boutiques de Dijon, Beaune et Besançon. Un thème poétique et environnemental mis en lumière par le chocolat.



Après le Cache-cache au Jardin, Fabrice Gillotte vous propose de passer Pâques 2021 Sous l’Océan. Concerné par l’impact du changement climatique sur la nature, le chocolatier a souhaité associer la beauté naturelle de l’univers océanographique au chocolat, de façon artistique et gourmande. Un message environnemental accessible aux petits comme aux grands. « Derrière chaque thème, la Maison Fabrice Gillotte raconte une Histoire, fait passer un message.



Nous avons imaginé Pâques Sous L’Océan afin de sensibiliser petits et grand à l'équilibre fragile de notre écosystème et notre responsabilité à tous, à le préserver. Un message écologique et responsable, réalisé de manière ludique et gourmande.», Fabrice Gillotte.



Les boutiques Fabrice Gillotte se mettent aux couleurs de l’océan



Plongez dans l’univers des boutiques Fabrice Gillotte de Dijon, Beaune et Besançon où sont exposées les incontournables moulages décorés sur le thème de l’océan et dessinés par Fabrice Gillotte : l’Oeuf Baleine, le poisson Fugu, le Mérou, la PoulPe ou encore le Bernard l’Hermite. Toutes ces créations originales sont garnies de l’assortiment des chocolats de Pâques (friture, volaille praliné et œufs pralinés et nougatine).



Découvrez aussi trois nouveautés de Pâques :



Madame & Monsieur Sardines : un coffret de 10 sardines en chocolat et praliné amandes de Provence et noisette du Piemont.

La P’tite Friture : paniers d’assortiment de fritures en chocolat, oeufs pralinés, cloches praliné et caramel

Le Club des 4 : 4 oeufs en chocolat noir, lait et blanc garnis de praliné amandes de Provence et noisette du Piemont, délicatement posé sur une plaque en chocolat noire siglée du monogramme FG.



Du 15 mars au 2 avril - dans les boutiques de Dijon, Beaune et Besançon