La Meilleure Boulangerie de France passera par Chalon sur Saône

L'émission phare de M6 aura l'occasion de mettre Chalon sur Saône à l'honneur et deux de ses acteurs.

Norbert Tarayre et Bruno Cormerais, le duo animant l'émission de M6 "La Meilleure Boulangerie de France" passeront par Chalon sur Saône. A la découverte des régions françaises et de leurs boulangers, ils arpenteront la Bourgogne-Franche Comté et 10 artisans boulangers seront en confrontation pour représenter notre région au concours national. Pour la Saône et Loire, un seul candidat a été retenu par la production et il est à Chalon sur Saône. Anwar et son équipe du Palet Vert, situé Place Semard, présentera son Barista, une création maison.

Autre Chalonnais à l'honneur, c'est le chef Cédric Burtin qui proposera un plat gastronomique pour le défi 3 étoiles...

Diffusion à compter du 5 avril du lundi au vendredi à 18h35.