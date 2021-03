Chalon-sur-Saône : On est prêts à fêter Pâques chez Jeff de Bruges!

Personnalisez vos œufs avec le prénom de vos poussins.

Les délicieux lapins, les jolies poules, les canards … sont tous à croquer et vous attendent déjà à la chocolaterie Jeff de Bruges 5 rue du châtelet à Chalon-sur-Saône! Du praliné croustillant au praliné moelleux en passant par celui qui pétille, il y en aura pour tous les goûts.

La marque a acquis, il y a quatre ans, une plantation de cacao en Equateur afin de maîtriser la qualité de son chocolat du début à la fin et de favoriser le développement durable pour les générations futures. Pour une meilleure expérience gustative possible, le taux de cacao a également augmenté en 2020, passant de 52% à 60% pour le chocolats noir et de 32% à 36% pour le chocolat au lait.

Jeff de Bruges, c’est plus de cacao pour PLUS d’intensité des saveurs et MOINS de sucre !

Aussi, Caroline et Pascal auront à cœur de vous accueillir le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi en non stop de 9h30 à 18h. Profitez également d’un service de Click and collect en tél au 03 85 43 65 66.

