RÉGIONALES : «La culture fait vivre, la culture doit vivre» estime Stéphanie Modde

«Nous aurons plus que jamais besoin des artistes, des techniciens et techniciennes, des poètes, pour ré-échanter et ré-inventer le monde», anticipe la candidate de la liste des Écologistes et Solidaires.

Stéphanie Modde, tête de liste régionale des Écologistes et Solidaires soutient les occupations des lieux de culture



La culture fait vivre, la culture doit vivre



L'occupation des théâtres et lieux de culture nous interpelle : si se nourrir est un besoin primaire, la crise que nous traversons nous rappelle à quel point le concept « d'activité essentielle » est biaisé. Nous ne pouvons vivre sans interaction, sans beauté, sans rire, sans épanouissement. Nous ne pouvons pas vivre sans la culture sous toutes ses formes.



La crise sanitaire nous impose des restrictions inédites et si les Français et les Françaises font preuve d'ingéniosité pour adapter leurs activités dans le respect des exigences sanitaires, nous avons tous et toutes hâte de pouvoir reprendre notre vie sociale.



De plus, l’arrêt des activités culturelles plonge les professionnels du spectacle dans une grande précarité. Pourtant, la culture est une économie de proximité qui fait vivre nos territoires. Il serait terrible que le monde de la culture soit sacrifié sur l'autel de la relance économique, que le soutien aux acteurs et actrices de la culture soit relégué au second plan, considéré à nouveau comme secondaire et « non-essentiel ». Bien au contraire, nous aurons plus que jamais besoin des artistes, des techniciens et techniciennes, des poètes, pour ré-échanter et ré-inventer le monde.



La dynamisation du territoire de Bourgogne et de Franche-Comté passe notamment par le renforcement de l'action culturelle, par des aides à la création, par le soutien à la diversité des productions culturelles. Cette politique régionale viendra en complément de la nécessaire prolongation de l'année blanche et de la création de dispositifs nationaux de soutien, que le ministère de la culture ne peut ignorer.



Pour Stéphanie Modde « la privation d’expression culturelle n’a que trop duré. Je me réjouis de l’ouverture des librairies et des disquaires mais il est temps d’envisager une réouverture des lieux de culture. Avec mes colistières et colistiers nous apportons tout notre soutien aux occupations pacifiques des lieux de culture à Besançon, Dijon, dans le nord Franche-Comté ainsi que toutes les initiatives en milieu rural comme celle de Couches en Saône-et-Loire »



