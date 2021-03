Les Hospices Civils de Beaune ont confirmé l’attribution à Sotheby's de l’organisation et de la tenue de leur prestigieuse vente annuelle pendant les cinq prochaines années

La 161e édition de cette vente historique se tiendra aux Halles de Beaune le 21 novembre 2021.

François Poher, Directeur des Hospices Civils de Beaune : « Au terme d’une procédure d’appel d’offres lancée mi-décembre, nous avons retenu la proposition de Sotheby’s. Pour les cinq prochaines années, nous travaillerons ensemble à développer la connaissance de notre domaine, de ses vins et de notre vente au bénéfice de toute la Bourgogne. Nous saurons aussi préserver le caractère pluriséculaire et patrimonial de notre institution hospitalière et renforcer encore davantage ses capacités d’investissement au service des habitants de notre territoire. »



Mario Tavella, Président de Sotheby’s France et Chairman Sotheby’s Europe : « Sotheby’s est fière de travailler aux côtés des Hospices de Beaune en tant qu’organisateur de sa vente caritative mais aussi pour la valorisation des initiatives culturelles qui rythment l’année de cette honorable institution. Cette année marquera le développement des ventes de vins de Sotheby’s en France et nous sommes très honorés de la confiance que nous portent les Hospices de Beaune et impatients de démarrer notre travail avec leurs équipes dès cette semaine. »



Jamie Ritchie, Directeur mondial Sotheby’s Wine : « C’est un des accomplissements dans ma carrière que de pouvoir participer à cette vente. Il n'y a pas de plus grand honneur pour notre équipe internationale que d’organiser la plus célèbre et la plus ancienne vente aux enchères au monde. Depuis 1859, cette vente fixe les prix pour le nouveau millésime en Bourgogne, agissant comme une référence pour tout le marché. Aujourd’hui, nous allons avoir à cœur de promouvoir les vins de toute la région, célèbres dans le monde entier, auprès d’un marché en pleine croissance.



Toute notre équipe, leader mondial des ventes aux enchères de vins, de l'Europe à l'Asie en passant par les Amériques, se réjouit d'attirer encore davantage l'attention sur le rôle fondamental des Hospices, et sur la très haute qualité de leurs vins, grâce à notre savoir-faire, ainsi qu’aux relations que nous avons tissées avec nombre des plus grands amateurs et collectionneurs de vin du monde. Nous sommes également enthousiastes à l’idée de travailler avec l'équipe des Hospices de Beaune en participant à ces trois jours historiques de novembre - Les Trois Glorieuses – et contribuer à ce moment si important, pour tous les visiteurs de Beaune, et pour le tissu économique local. »



Les Hospices Civils de Beaune



L'histoire des Hospices Civils de Beaune a commencé en 1443 par la volonté de Nicolas Rolin et Guigone de Salins de construire un hôpital : l'Hôtel-Dieu. Les fondateurs ont fait œuvre de charité et acte de mécénat, instituant ainsi une tradition qui a permis aux Hospices de Beaune de traverser l'histoire dans des conditions exceptionnelles. Aujourd’hui, les Hospices Civils de Beaune regroupent les centres hospitaliers de Beaune, Arnay-le-Duc, Seurre et Nuits-St-Georges. Le centre hospitalier Philippe Le Bon à Beaune est l’établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire du Sud Côte-d’Or.



L'originalité de cette institution hospitalière se situe dans l'importance et la nature de son patrimoine constitué d'une part d'un monument historique, l'Hôtel-Dieu du XVe siècle, qui n'accueille plus de patients ni de résidents âgés depuis le début des années 1980 ; d'autre part d'un prestigieux domaine viticole à Beaune de 60 hectares des meilleures appellations de Bourgogne. Toutes ces vignes proviennent de legs et de donations, et leur production est commercialisée chaque année aux enchères le 3ème dimanche de novembre, dans le cadre de la vente de charité la plus célèbre du monde. Ainsi par son patrimoine, cette institution hospitalière joue un rôle de premier plan dans les deux activités majeures de Beaune et sa région : le tourisme et le vin.



La vente aux enchères, qui peut comporter plus de 500 lots, est la plus célèbre et la plus ancienne vente de charité viticole au monde (1859). Fidèles à ses valeurs fondatrices, les Hospices de Beaune soutiennent chaque année une œuvre caritative en leur versant les profits de la vente d'une pièce de vin, dite « Pièce du Président ». Le produit de la vente, quant à lui, est réservé à l'entretien du patrimoine ainsi qu'à la modernisation des équipements et bâtiments hospitaliers.