AVIS DE DECES - Madame Emile DUCROUX

JAMBLES, BUXY, - CHALON-SUR-SAÔNE



Jeanne Ducroux,

son épouse ;

René Ducroux,

Danièle et René Bourgeon,

Joelle Ducroux et Patrick,

ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

les familles Ducroux et Forest ont la tristesse de vous faire part du décès de

Emile DUCROUX



survenu le 11 mars 2021,

dans sa 98e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 19 mars, à 14h30, en l'église de Buxy.