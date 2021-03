AVIS DE DECES - Monsieur Gilbert HUICHARD

BEY, CHAUDENAY, LOISY



Françoise Jaillet-Huichard et Hervé,

Bernadette et Jacques Palanchon,

ses enfants ;

Angélique et Nicolas Cavada,

Isabelle Palanchon et Augustin

Jonathan Jaillet et Emilie,

Jessica Palanchon,

David Palanchon,

ses petits-enfants ;

Orana, Simon, Calissi, Jules,

ses arrière-petits-enfants ;

ses soeurs, son frère,

ses beaux-frères et

sa belle-soeur ;

ses neveux et nièces ;

ses cousins et cousines ;

ainsi que toute la famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert HUICHARD



survenu à l'aube de ses

92 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 19 mars 2021 à dix heures en la salle du funérarium Paccaud à Saint-Marcel, 58 rue fontaine melon où Gilbert repose.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Bey vers onze heures.

La famille remercie particulièrement l'ensemble du personnel des Seniors du Doubs, les infirmiers, l'ADMR, le personnel du SSR de l'hôpital privé Sainte-Marie, le Taxi Evelyne pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.