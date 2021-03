Bastien Villeboeuf expose ses œuvres photographiques à la mairie de Saint Rémy

Les San Rémois et habitants des communes voisines pourront admirer une exposition de photos dans le hall d’accueil de la mairie.

Une exposition c’est tout une préparation en amont pour mettre en valeur les œuvres que pourront admirer les visiteurs. Avec la conjoncture actuelle, les salles sont souvent fermées et interdites au public. La mairie de Saint Rémy arrive un peu à maintenir quelques expositions gratuites dans son hall d’accueil. Amélie Vion adjointe à la culture et Marvine Cantin du service communication culture se sont une fois de plus investies pour amener la culture dans ce hall de la mairie et aider à l’installation de l’exposition.

Cette fois, c’est l’auteur photographe Bastien Villeboeuf qui a installé ses photos pour les offrir aux yeux du public dès le 22 mars et jusqu’au 30 avril 2021. Musicien, photographe, Bastien Villeboeuf est plein de ressources artistiques comme les visiteurs pourront le découvrir à travers ses photos de paysages, d’instruments de musique mais surtout d’animaux ou encore du ciel et des étoiles. Chaque photo semble nous suspendre dans le temps et nous transporter dans un univers atemporel.

Il est évident que toutes les mesures ont été prises pour être en conformité avec la situation de crise sanitaire que nous vivons.

L’exposition est visible aux jours et heures d’ouverture de la mairie et sur le site : www.emaze.com/@AOTFZZOWR/exposition-bastien-villeboeuf.

C.Cléaux