Trente-quatre nouveaux donneurs au rendez-vous de Mon Sang Pour Les Autres

Une des plus importantes collectes de la région, Mon Sang Pour Les Autres s’est déroulée ce samedi dans la salle du Conseil. Trente-quatre primo-donneurs y ont pris part.

Cent trente-six donneurs, dont trente-quatre pour la première fois, ont participé samedi dernier à Mon Sang Pour Les Autres. La grande collecte de sang, organisée depuis 2017 par les rotary-clubs Chalon Bourgogne Niépce et Chalon Saint-Vincent et par l’Inner Wheel de Chalon, en liaison avec l’Etablissement français du sang (EFS) de Bourgogne Franche-Comté, et avec le soutien matériel de l’Association pour le don de sang bénévole de Chalon.

Le résultat est tombé aux alentours de 18 heures, alors que la collecte était close depuis une petite heure et que les derniers donneurs reprenaient des forces en appréciant un solide goûter. Un résultat bien en deçà des deux éditions précédentes, en 2018 et 2019, où l’on avait enregistré respectivement 168 et 186 donneurs. « Le résultat est moyen mais n’oublions pas que cette année nous avons été sérieusement handicapés par la crise sanitaire que nous vivons depuis maintenant un an. C’est ainsi que nous n’avons pas pu faire d’animations. Ce qui bien évidemment nous a pénalisé et nous a fait perdre des donneurs.» analysaient à chaud les responsables de l’opération.

Un quart de nouveaux donneurs

Mais si l’on y regarde de plus près il y a des raisons d’espérer pour l’avenir. Un quart des donneurs sont en effet ce qu’on appelle des primo-donneurs. C’est légèrement mieux qu’en 2018 et 2019. De quoi redonner le sourire à Jean-Pierre Guittard, le dynamique président de l’Association pour le don de sang bénévole de Chalon.

Le maire et le président du Grand Chalon



Au nombre des cent trente-six donneurs figurent Gilles Platret, maire de Chalon, et Sébastien Martin, président du Grand Chalon, venus aussi féliciter les organisateurs, qui en cette période difficile n’ont pas ménagé leurs efforts pour que la manifestation ait quand même lieu. A noter qu’Amelle Deschamps, conseillère départementale, Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon, chargée des solidarités, Bruno Legourd, adjoint au maire, en charge des affaires sanitaires et sociales, et Dominique Rougeron, conseillère municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, ont honoré de leur visite ce rendez-vous important.

Un coup de chapeau pour terminer à Annick Reviron et à toute l’équipe de l’Association pour le don de sang bénévole de Chalon, qui tout au long de la journée se sont occupées de la pause post-don ainsi qu’aux membres des trois clubs service chalonnais pour leur contribution logistique. Chacun des présents espérant bien sûr que tout redevienne normal d’ici mars 2022 et que Mon Sang Pour Les Autres soit à nouveau un moment de générosité convivial à partager en famille ou entre amis.

Gabriel-Henri THEULOT