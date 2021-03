Des jeunes interrogent les Chalonnais à propos des élections départementales et régionales

Les élections départementales et régionales auront lieu concomitamment le 13 et le 20 juin. Mais est-ce que la population est suffisamment informée à ce sujet? En mesure-t-elle l'importance? Ce sont quelques-unes des questions que se sont posées Alex et ses amis. Pour en avoir le cœur net, ces jeunes Chalonnais ont décidé d'interroger les gens samedi à l'occasion d'un micro-trottoir improvisé. Plus de détails avec Info Chalon.