Soutien aux salariés de la Métallurgie mobilisés le 23 mars 2021 au Creusot pour l’emploi industriel, les salaires et les conventions collectives

Communiqué de la Fédération du Parti Communiste de Saône-et-Loire

Dans tout le pays et malgré des conditions sanitaires exceptionnelles, luttes et mobilisations s’intensifient contre les casses industrielles que le patronat organise au profit des actionnaires et au détriment de l’emploi, des salaires et des qualifications.

Des pans entiers de notre industrie sont ainsi menacés malgré les discours lénifiants du gouvernement sur la nécessaire relocalisation de nos productions. Que ce soit dans la Santé avec Sanofi et les milliers de suppression d’emplois, dans l’Energie avec la casse programmée d’EDF, ou dans la Métallurgie avec des dizaines de milliers de licenciements boursiers, le patronat et les actionnaires profitent de la période pour porter des coups très durs aux salariés et à l’intérêt national.

La Fédération du Parti communiste de Saône-et-Loire tient ici à apporter tout son soutien aux salariés de la métallurgie appelés à une grande mobilisation ce mardi 23 avril 2021.

C’est au Creusot que vont converger des délégations de toute une branche industrielle essentielle pour notre département et pour l’ensemble du pays. Nous sommes aux côtés de ces travailleurs et de leurs familles car nous savons ce qu’ils comptent pour la vie et l’économie de notre Département.

Mais au-delà du secteur de la métallurgie, l’attaque sans précédent du patronat UIMM préfigure ce qui est en jeu aujourd’hui pour l’ensemble des salariés en France : précarisation des emplois, des parcours professionnels et destruction de compétences et de garanties collectives conquises dans le sang parfois par plus d’un siècle de combats ouvriers.

Le Parti communiste entend porter partout un autre projet de société, l’Humain d’abord, contre l’exploitation capitaliste et le pillage financier de nos industries et de nos services publics.