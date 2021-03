AVIS DE DECES - Monsieur Henri de TAILLANDIER

CHALON-SUR-SAÔNE



Madame Henri de Taillandier,

née Bibiane de Witasse-Thézy,

son épouse,

Max et Laure de Taillandier,

Alain et Marie-Bernadette de Taillandier,

Stéphane et Sabine Corda,

ses enfants,

ses 12 petits-enfants,

ses 14 arrière-petits-enfants,

vous font part du rappel à Dieu de

Monsieur Henri de TAILLANDIER



pieusement endormi dans la paix du Christ le 20 mars 2021, dans sa 91e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce vendredi 26 mars à quatorze heures trente, en l'église Saint Pierre de Chalon-sur-Saône, suivi de l'inhumation au cimetière de Lessard en Bresse.