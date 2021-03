Une partie de la Bourgogne bientôt confinée ?

Olivier Véran tient une nouvelle conférence de presse ce jeudi soir et devrait annoncer une nouvelle série de départements métropolitains rejoignant le cortège des 16 de la semaine dernière.

Les indicateurs se dégradent au fil des jours et la Nièvre qui a longtemps était protégée se retrouve avec des indicateurs sanitaires profondément dégradés. Une dégradation liée également à son faible taux d'équipement médical. Ce jeudi soir, Olivier Véran, Ministre de la Santé, devrait annoncer le passage de cette partie de la Bourgogne dans le rang des départements les plus fortement impactés et assujettis à de nouvelles restrictions. Un paradoxe pour ce département rural qui a longtemps affiché cette spécificité pour solliciter des allègement à des décisions nationales, jugées inopportunes géographiquement.