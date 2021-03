Confiance renouvelée pour Thierry Buatois à la tête de la CPME Saône et Loire

La CPME 71, 1ère organisation représentative des chefs d’entreprise de TPE/PME, artisans, commerçants, professions libérales, a tenu ce jeudi 25 mars son Assemblée Générale.

Thierry BUATOIS, Président élu en janvier 2020, et confirmé par un vote de confiance début 2021, conduisait les travaux de cette réunion statutaire dans les « nouveaux » locaux, la Maison des TPE/PME, en visioconférence pour la grande majorité.

Il a rappelé la force des 4 branches et des 450 entreprises qui les composent en ce début 2021 [Industrie – Commerce – Professions libérales – Services et Artisanat], et surtout que la CPME reste plus que jamais attachée à ses valeurs humaines : Défendre, Protéger, Accompagner, Rencontrer, Partager…

Malgré le contexte de la crise sanitaire, elle conserve ce même engagement d'agir, d'échanger, de conseiller, d’accompagner, mais également de peser sur les décisions économiques et sociales, au niveau local et national, et reste un acteur incontournable.

Le point était fait sur cette année douloureuse et improbable, due à la crise sanitaire que nous traversons.

Des actions ont été malgré tout réalisées au niveau national et départemental, grâce à l'investissement des adhérents toujours plus soudés et fédérateurs, actions le plus souvent en relation avec la situation actuelle :

intervenir auprès des services de l’Etat, renouer un lien bancaire fragilisé via la Banque de France, BPI et l’ensemble des partenaires-banques, soutenir socialement et humainement un dirigeant, accompagner la mise en place des dossiers (PGE, DIRECCTE, …)…

Le président rappelait ensuite les enjeux de cette année 2021, au-delà de la situation sanitaire, année qui verra 2 élections importantes pour ce 2ème semestre, à savoir les élections consulaires CCI et CMA. La CCI 71 qui « disparaît », pour voir naître la CCI Métropole de Bourgogne, réunification des CCI 71 et 21, et la CMA (Chambre des Métiers et de l’Artisanat) qui a déjà entamé sa régionalisation.

Il clôturait cette Assemblée Générale Ordinaire mais particulière en précisant que « Dialogue, inventivité, solidarité, combativité positive, concertation, doivent guider à chaque instant nos actions, parce que notre quotidien, dirigeants, de TPE/PME, se résume au travail et non aux apparences ».