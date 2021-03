Malgré la crise, la Bourgogne-Franche-Comté se classe à la 6e place des régions françaises en termes d’investissements étrangers

En 2020, la Région a accueilli 91 projets, qui ont permis la création ou le maintien de 1 459 emplois. Ces chiffres sont restés stables malgré la crise économique et sociale engendrée par l’épidémie de COVID-19. En effet, en 2020, la Bourgogne-Franche-Comté s’était classée à la cinquième place, grâce à un bond de +115 % de projets d’investisseurs étrangers concrétisés.

Au total, plus de 800 entreprises étrangères, employant plus de 48 000 salariés, sont actives en Bourgogne-Franche-Comté.

Pour Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, « parce qu’il y aura un après-crise, il nous apparaît indispensable de maintenir le cap pour être prêts à faire face aux grandes mutations économiques et écologiques de notre époque. La Bourgogne-Franche-Comté s’affirme, cette année encore, comme une destination de premier plan pour l’accueil des projets au sein des secteurs d’excellence porteurs d’avenir tels que l’alimentation, la santé, les mobilités. C’est parce que nous disposons de capacités d’innovation reconnues internationalement et d’un bassin d’emploi dont la qualité fait l’unanimité que nous continuons à attirer de nouveaux investisseurs. Nous sommes pleinement à leurs côtés pour créer les conditions de leur développement et de leur réussite ».

Président de l’Agence économique régionale (AER BFC), qui accompagne toutes les entreprises en région Bourgogne-Franche-Comté, Arnaud Marthey rappelle que « la Bourgogne-Franche-Comté dispose de tous les atouts pour faire face aux grandes mutations en cours et à venir : une localisation idéale, une accessibilité parfaite, une industrie d’excellence, innovante et performante. Nous avons également sur nos territoires l’ensemble des compétences et des savoir-faire qui apportent des réponses concrètes aux défis du futur. Cette période de transitions multiformes exige une forte mobilisation à tous les échelons. L’Agence Économique Régionale est aux côtés des entreprises et des territoires pour créer le cadre favorable à cette réussite ».