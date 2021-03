Marché du dimanche de Chalon-sur-Saône : La paëlla et le couscous du « Milou » sont de retour !

Ce sont les clients qui en parlent le mieux. Le clin d’œil info-chalon.com !

Sur nos marchés, Pierre Petit alias « Milou » est très connu des Chalonnais et des Chalonnaises pour sa choucroute l’hiver mais depuis dimanche, il vous invite à découvrir les saveurs de l’été. Ce cuisinier propose maintenant à sa clientèle une succulente paëlla, réalisée à partir de produits frais uniquement, ainsi que du Couscous et de la fideuà…

La paëlla proposée est préparée à l’huile d’olive et au safran ainsi qu’un assortiment de poissons, seiches, calmars, crustacés (Gambas, langoustines), moules et autres fruits de mer qui viennent agrémenter le riz rond qui régaleront vos papilles.

N’hésitez pas à venir retrouver Pierre PETIT sur son stand, sur le marché du dimanche à Chalon-sur-Saône, à hauteur du 15 rue aux Fèvres.

Info-chalon était présent ce dimanche pour recueillir le témoignage de clients :

Daniel Delarche, 72 ans, chalonnais : « Je viens chez Pierre Petit parce que si on veut bien manger, c’est chez lui qu’il faut venir ! C’est succulent ! Un accueil formidable et puis la qualité de ses mets. Que ce soit la choucroute l’hiver ou comme aujourd’hui avec le retour du couscous, de la paella et bientôt de la fideuà, on est sûr à 100% de se régaler. Aujourd’hui j’ai pris du couscous mais j’attends avec impatience dimanche prochain pour la fideuà, parce que c’est une tuerie ! ».

Une cliente (avec son mari) qui désire garder l’anonymat : « On vient régulièrement prendre de la choucroute vers Pierre Petit et nous n’avons jamais été déçus cet hiver. Aujourd’hui, les plats d’été sont présents donc on est venus chercher du couscous et on sait déjà que l’on va se régaler ! ».

Vous pouvez contacter Pierre Petit ou lui passer commande pour toutes occasions : anniversaire, repas de famille, départ en retraite, fête de village, soirée camping, associations, particuliers, Comités d’Entreprises, 7/7 midi et soir, en téléphonant au 06 22 50 27 63.

Publi-information