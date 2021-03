Action de solidarité en faveur des personnes âgées pour le Comité de Quartier du Centre Pasteur

La chocolaterie ‘Allex’ partenaire de cet événement !

Dimanche matin, sur le marché, à l’angle de la place St Vincent/rue aux Fèvres, Clara et Yves, membres du ‘COMITE DE QUARTIER CENTRE PASTEUR’, vendaient des "cases" de tombola à 2€ pour gagner un œuf en chocolat garni, offert généreusement par chocolaterie ALLEX !

Cette vente est destinée à obtenir des fonds pour les colis de Noël des personnes de 75 ans et plus, habitant le quartier et remis chaque année par le Comité... Pour cette association, le redémarrage des activités, en ces temps de COVID, se fera progressivement dans le respect des mesures sanitaires.

Actuellement, 3 œufs sont à gagner et l’opération sera renouvelée ce mercredi, sur le marché, place de l'hôtel de Ville. Le tirage de la tombola se déroulera mercredi à midi au local de l’association situé place de l'hôtel de ville (anciennement boutique Stock Américain).

J.P.B