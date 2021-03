CORONAVIRUS - Dans l'expectative des annonces gouvernementales... Emmanuel Macron s'exprime ce mercredi soir

Emmanuel Macron s'exprimera ce mercredi soir à 20h alors que les indicateurs sanitaires se dégradent fortement depuis quelques jours. L'annonce a été officialisée.

La dernière fois qu'Emmanuel Macron a pris la parole spécfiquement pour s'exprimer sur la COVID, cela remonte au mois de novembre. C'est dire que la prise de parole aura nécessairement une valeur solennelle ce mercredi. Des déclarations attendues alors que nombre de spécialistes réclament à corps et à cris des mesures plus coercitives dans les déplacements quotidiens, et ce d'autant plus que les beaux jours viennent complexifier les choses. Le scénario de la fermeture des écoles est plus que jamais sur la table, d'autant plus qu'il est désormais acquis que les plus jeunes sont de vrais vecteurs de diffusion du virus. Reste que la France arbore le maintien des écoles ouvertes comme un vrai étendard à l'échelle planétaire. Cette annonce serait un vrai changement de doctrine de la part du gouvernement.

En novembre dernier, Emmanuel Macron évoquait l'espoir d'approcher les 5000 nouveaux cas quotidiens avant d'espérer une réduction des restrictions. 6 mois plus tard, ce sont plus de 40 000 nouveaux cas quotidiens auxquels la France doit faire face. Pire, le seuil maximal de la deuxième vague a même été dépassé en ce début de printemps, comme si tous ces derniers mois vécus par les Français avaient été totalement inefficaces.

L.G