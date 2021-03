Nouveau confinement pour la Saône et Loire ... et pour 4 semaines à partir de samedi soir

Ce sont de nouvelles mesures généralisées qu'Emmanuel Macron vient d'annoncer ce mercredi soir.

La Saône et Loire entre dans le lot de la vingtaine de départements métropolitains touchés par les mesures de restrictions puisqu'à partir de samedi soir, tout le territoire national versera dans un nouveau confinement. Toutes les écoles, collèges et lycées fermeront leurs portes à partir de samedi soir, et la semaine prochaine sera assurée de manière dématérialisée. Viendront ensuite les deux semaines de vacances de Pâques pour l'ensemble de toutes les zones. La quatrième semaine sera à nouveau en distanciel. Les collégiens et lycées reprendront la route de leurs établissements à compter de début mai.

Les salariés devant assurer la garde d'enfants bénéficieront des dispositifs déjà en vigueur au printemps dernier.

Côté commerces, tous les commerces non autorisés fermeront leurs portes à partir de samedi soir et bénéficieront des mesures mises en place depuis un an, avec la prise en charge du chômage partiel.

Côté déplacements, aucune attestation de sortie ne sera demandée si vous respectez les 10 kilomètres autour de votre domicile. Au-delà des 10 kilomètres, vous devrez compléter vos attestations.

L.G