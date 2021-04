CONTINUITÉ ÉCONOMIQUE : La FRTP demande aux collectivités de «jouer le jeu»

La Fédération régionale des Travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté demande une mise en œuvre rapide du plan de relance.

Nouvelles annonces gouvernementales : Réaction de la Fédération Régionale des Travaux Publics de Bourgogne Franche-Comté



A la suite de l’annonce par le Président de la République d’un nouveau confinement de 3 semaines, la Profession des Travaux Publics en Bourgogne Franche-Comté, par la voix de son Président Vincent MARTIN, rappelle tout d’abord qu’elle est unie avec tous les soignants qui œuvrent chaque jour face à cette troisième vague et unie avec les secteurs qui souffrent de la situation sanitaire depuis maintenant plus d’un an.



La Profession est à la fois satisfaite et rassurée de pouvoir continuer à travailler. Satisfaite car la Profession est reconnue pour son utilité pour la Nation, pour les citoyens qui continueront ainsi de bénéficier d’infrastructures de qualité (mobilité et alimentation des foyers en eau et en énergie, réseaux de communication) et rassurée pour la pérennité des entreprises. MAIS il faut que les Collectivités « jouent le jeu » et permettent aux entreprises de travailler : la commande publique représente 70 % de l’activité du secteur. Le rôle économique de la Profession n’est plus à démontrer, les Travaux Publics représentent en Bourgogne Franche-Comté 1 100 entreprises et plus de 11 000 emplois !



Vincent MARTIN tient à souligner le courage de l’ensemble des collaborateurs des entreprises régionales qui se sont toujours adaptés à la situation, en respectant les différents protocoles sanitaires. Volontaires, déterminés et exemplaires, les Femmes et les Hommes des Travaux Publics font la fierté de notre Profession !



Les activités et les actions des Collectivités territoriales, soutenues par France Relance, doivent être maintenues pour l’économie de notre Région, déjà fortement impactée. La mise en œuvre du Plan de relance sur notre territoire doit être RAPIDE ! Les Préfets restent, à ce titre, des partenaires indispensables pour le dynamisme de la commande publique.



Plus que jamais notre devise URGENCE-CONFIANCE-RELANCE est au cœur de notre engagement !



Restons mobilisés, ENSEMBLE !