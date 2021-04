Nouveau record de froid battu pour la station météorologique de Chalon/Champforgeuil

-5,4°c au plus froid cette nuit... C'est un nouveau record pour un mois d'avril.

Il a fait froid cette nuit... On en veut pour preuve le spectacle glacé ce mercredi matin au réveil. Toits blancs, pelouses gelées et autres arbustres bien meurtris par cet assaut hivernal. Des conséquences qui seront à mesurer plus tard en terme d'impacts sur les fruitiers mais l'inquiétude peut être de mise même si la journée ensoleillée devrait apaiser les choses.