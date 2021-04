AVIS DE DECES - Monsieur Yves GUIZIOU

FONTAINES



Madame Nicole Guiziou, son épouse ;

Nicolas et Sandrine,

Marie et Arnaud,

ses enfants ;

Clémence, sa petite-fille ;

les familles Griziou et Barada ;

ses frères et belles-soeurs,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Yves GUIZIOU



survenu à l'âge de 84 ans.

Une cérémonie civile suivie de sa crémation auront lieu au Crématorium de Crissey (71) ce vendredi 9 août 2021 à 15h15.

Selon les volontés du défunt, ni fleurs, ni couronnes.