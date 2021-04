Vaccination collective contre la COVID à la Résidence des 7 Fontaines de Givry

Mardi après-midi, une équipe de vaccination mobile du Département a procédé à la vaccination de 23 résidents et de 2 membres du personnel, qui n'étaient pas encore vaccinés.

L'équipe mobile de vaccination, supervisée par Monsieur Garnier, du Conseil départemental de Saône et Loire, réalise chaque jour près de 80 vaccinations, auprès de personnes hébergées dans les différentes résidences pour seniors du Département.

Elle est composée d'un médecin et de deux infirmières, des professionnels libéraux volontaires, qui interviennent en vacation, à la demande de l'Agence Régionale de Sécurité (ARS).

Après un entretien avec le médecin, les injections de 0,3 ml de vaccin Pfizer ont été réalisées par une des infirmières. Chaque personne a ensuite passé 15 minutes en observation, pour prévenir un éventuel contre-coup.

A l'issue de l'après-midi, Marie-Hélène Legrand, la Directrice de l'établissement, ne cachait pas sa satisfaction de voir que la quasi intégralité des résidents (50 sur 51) avait reçu une première injection. 27 d'entre eux avaient en effet déjà fait le nécessaire en amont, suite à des démarches personnelles.

Et elle attend avec impatience début mai, date à laquelle la seconde vaccination devrait être réalisée. Cette dernière devrait en effet lui permettre, sauf mauvaise surprise, de reprendre les animations au sein de la résidence. Notamment les repas en communs, qui ont été arrêtés depuis octobre 2020, au grand dam des résidents et du personnel.

Depuis cette date, chaque résident prend ses repas dans son appartement, ce qui pèse de plus en plus sur leur moral et nuit au lien social, que le personnel s'efforce de maintenir au sein de l'établissement.

Quant aux résidents, ils étaient tout aussi satisfaits, car cette vaccination signifie pour eux un retour prochain à la vie normale.

Ils ont en effet hâte de pouvoir bénéficier librement de leur famille et de continuer à partager des moments de convivialité avec les autres locataires, comme les repas en commun ou les animations proposées régulièrement par l'établissement.