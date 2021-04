La ville de Chalon-sur-Saône lance les travaux de rénovation et d’embellissement de la Cathédrale Saint-Vincent

Une opération dont le coût est estimé à 5 millions d'euros.

Jeudi, à 11 heures, sur le parvis de la Cathédrale Saint-Vincent à Chalon-sur-Saône, GillesPlatret, Maire de la ville, assisté de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Florence Marceau, chargée de développement pour le tourisme culture et patrimoine pour la Ville de Chalon et le Grand Chalon, Juliette Barbarin, chargée de mission du patrimoine mobilier du Musée Denon et le père Pascal Renty, présidait un point presse pour la présentation des travaux de rénovation intérieure de la cathédrale Saint Vincent.

Pour information il faut savoir que la cathédrale Saint-Vincent, classé monument historique dont la construction en 1090 se situe à la charnière des périodes romanes et gothiques est aujourd’hui propriété de la ville de Chalon-sur-Saône, le siège épiscopal du département ayant été fixé à Autun où la cathédrale Saint Lazare est propriété de l’Etat. Ce lieu de culte de la Cathédrale Saint-Vincent a fait l’objet de travaux récents notamment sur l’extérieur est maintenant stabilisé, il a donc été décidé désormais, de s’intéresser à la mise en valeur de l’intérieur de l’édifice.

De nombreux travaux intérieurs ont donc été décidés à partir de 2022 pour une durée approximative de 24 mois sur un coût qui est estimé à 5 millions d’euros H.T :

Nettoyage de l’encrassement des parements et des voûtes intérieures ainsi que réparation des fissures, restauration des peintures murales, restauration des chapelles, restauration du décor du XIXe siècle du cul de four de l’absidiole nord, restitution d’une polychromie ocre et rouge des clef de la nef, restauration du décor derrière le christ en croix, éclairage approprié, électricité, plan de mise en sécurité, accessibilité PMR, Restitution d’un parvis plus présentable, vitraux, mobilier intérieur, orgues…

Quelques extrait du discours prononcé par Gilles Platret : « On est parti du principe qu’ayant fait le cloître ces dernières années, c’est de faire la rénovation de l’intérieur de la cathédrale afin d’en faire un même pôle d’attractivité très fort pour la ville de Chalon-sur-Saône. Car il est vrai que le rayonnement d’une ville, c’est aussi l’entretien de son patrimoine ! On n’est pas sous doté en matière de patrimoine à Chalon, ce qui représente d’ailleurs un budget qui n’est pas toujours très mince mais en tout état de cause on a pour souci de l’entretenir et de lui redonner une vocation […] Concernant la Cathédrale, sachant que la ville de Chalon s’était déjà intéressée sous Michel Allex à la restauration intérieure de cet édifice de culte (mandat 2006-2007), nous avons donc décidé de finir l’ouvrage et de la rénover en totalité […] Elle est d’ailleurs très intéressante notre cathédrale parce que la façade extérieure est du 19ème siècle et elle avait d’ailleurs été toute refaite suite à sa démolition lors de la révolution française, intéressante surtout, car l’intérieur c’est une transition entre l’art Roman et l’art gothique […] On va donc se donner les moyens de retrouver à l’intérieur la beauté de cette pierre, la chaleur de la lumière à travers les vitraux afin d’illuminer complètement cet édifice religieux […] L’idée aussi, c’est de nettoyer l’ensemble, de traiter un certain nombre de peintures qui ont toutes leur place dans l’histoire des lieux et donc saisir aussi l’opportunité de les préserver ! […] Concernant les travaux, c’est de finir ceux-ci le plutôt possible afin de restituer l’édifice à la fois aux fidèles mais aussi au public car je le rappelle encore une fois, quand vous restaurez un patrimoine, vous assurez forcément le rayonnement touristique et en même temps vous rendez une fierté aux habitants car ce patrimoine appartient aux chalonnais tout comme le cloître. D’ailleurs des tas de familles ont des souvenirs dans ces lieux et c’est aussi une façon de leur restituer ce qui leur appartient car c’est un bien commun ! ».

Quelques exemples en photographies des rénovations à effectuer :

Nettoyage de la Pierre (à droite) sous Michel Allex à généraliser,

Polychromie ocre à restituer,

Décors derrière le Christ,

Chapelles,

Les grandes orgues,

Les peintures murales,

Fissures…

