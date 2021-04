Ouverture d'une antenne du réseau des aidants Nord 71 à Chalon sur Saône

Pour faciliter les rencontres le Réseau des aidants Nord 71 (Plateforme d’Accompagnement et de Répit) ouvre une antenne à partir du 16 avril sur rendez-vous tous les Vendredis après-midi à Chalon sur Saône. Il est accueilli par l’Espace Santé Prévention avec qui un travail étroit sur la question des proches aidants est en cours de réflexion. Cette antenne sera effective à compter du vendredi 16 avril 2021.

Nous pourrons désormais vous recevoir à cette adresse :

Espace Santé Prévention

(Adresse provisoire pendant travaux)

5 rue Georges Maugey

71100 Chalon sur Saône

Nous pouvons également nous déplacer à domicile.

Les Plateformes d’Accompagnement et de Répit sont déployées sur le plan national et ont été créés pour soutenir et accompagner les proches aidants de malades présentant une maladie neuro-évolutive (Alzheimer ou apparentées, Sclérose en plaques, Parkinson…) ou un handicap moteur et/ou psychiatrique (troubles du développement, autisme…), sans aucune limite d’âge.

Le réseau des Aidants Nord 71 basé au Creusot couvre le Nord du département de Saône et Loire (CUCM, Autunois/ Morvan, Chalon/Grand Chalon, Bresse Bourguignonne).

Le Réseau des Aidants a pour missions :

D’apporter une écoute, un soutien psychologique et social à l’aidant et/ou à la personne malade.

De former et soutenir les aidants.

D’offrir un temps libéré à l'aidant et un temps accompagné à la personne malade.

De favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle de la personne malade et de son aidant.

D’être un interlocuteur des dispositifs d’appui à la coordination territoriale des parcours.

Des solutions de Répit peuvent être proposer GRATUITEMENT pour :

Disposer de temps pour soi.

Préserver sa santé, son couple, sa famille, ses amis, ses passions...

Avoir plaisir à retrouver son proche après cette parenthèse

Faire un pas de côté sur sa situation d’aidant et réfléchir aux solutions qui pourraient être envisagées pour retrouver un équilibre.

Si vous êtes aidants et que vous souhaitez être informé, accompagné, soutenu… ou pour en connaître plus sur nos actions, prenez rendez-vous au 03 85 77 04 20 ou sur notre site internet www.reseau-aidants71/nord