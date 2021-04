Les dates pour les inscriptions des candidats aux élections départementales sont connues en Saône et Loire

Communiqué de la Préfecture de Saône-et-Loire :



Les candidats aux élections départementales sont invités à déposer leur candidature en préfecture entre le 26 et le 30 avril 2021.

Ils seront accueillis à la préfecture de Saône-et-Loire à Mâcon, salle Lamartine, (accès par la rue Dinet) aux horaires suivants :

- du lundi 26 avril 2021 au jeudi 29 avril 2021 de 9h à 17h,

- le vendredi 30 avril 2021 de 9h à 16h.

Du fait de la situation sanitaire la prise de rendez-vous est obligatoire, via le module accessible à l'adresse : http://www.rdvmun.saone-et-loire.gouv.fr/

. Les candidats devront obligatoirement porter un masque et venir munis d’un stylo. Le nombre de personnes reçues sera limité à 2 personnes par binôme de candidats.

Les services de l’État mettent à disposition des candidats toute une documentation en ligne le mémento à l'usage des candidats, des informations relatives au dépôt des candidatures, aux documents électoraux, aux dépenses de campagne...

Toutes ces informations sont disponibles en ligne sur le site de la préfecture à l'adresse :

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/elections-depart...