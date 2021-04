63 donneurs pour cette collecte de sang du 6 avril à Saint Rémy.

Même en période de confinement, les besoins en poches de sang restent plus que jamais nécessaires pour sauver des vies. Continuons à nous mobiliser.

Un an que le virus de la Covid 19 circule, touchant une région puis une autre et tout notre pays. Pourtant les amicales pour le don de sang ne baissent pas les bras et bien au contraire elles se battent et s’organisent pour assurer les collectes dans les meilleures conditions. Elles sont présentes en soutien aux personnels de l’EFS et assument pleinement ce rôle. Joëlle Goujon présidente de l’amicale San Rémoise et les bénévoles ont assuré la collation pour les donneurs.

70 rendez-vous étaient ouverts par l’EFS pour ce don de sang, 66 donneurs s’étaient inscrits, 63 donneurs ont été prélevés dont 2 nouveaux.

Changement de masque à l’entrée dans la salle de prélèvement comme l’impose le protocole sanitaire avec la remise d’un masque neuf. Les masques récupérés sont collectés par la mairie dans le cadre de la mise en place des Totem de recyclage des masques sur la commune.

La prochaine collecte aura lieu le 08 Juin 2021à Saint Rémy dans la salle de l’espace Brassens de 15h30 à 19h00.

C.Cléaux