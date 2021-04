Don du sang : il y a urgence, car les stocks sont au plus bas !

L'Amicale pour le don de sang bénévole de Givry et ses environs invite donc toutes les personnes de bonne volonté à participer à la collecte, qu'elle organise le mercredi 14 avril, de 8h à 12h30 dans la salle des fêtes de Givry.

L’Établissement Français du Sang appelle les citoyens à renforcer leur mobilisation en faveur du don de sang, dans cette situation sanitaire si particulière, où la fréquentation des Maisons du don et des collectes mobiles est en forte baisse.

Cette baisse de fréquentation, se rajoute à la difficulté d'organiser des collectes dans les universités et dans les entreprises, en raison de la généralisation du télétravail.

De plus les salles municipales sont très convoitées dans le cadre de la campagne vaccination, et il est plus difficile de trouver des lieux pour accueillir les collectes décentralisées.

Les réserves de sang sont donc aujourd’hui en forte diminution au niveau national, ce qui induit que le niveau des stocks se situe en deçà de la barre des 100 000 poches de sang.

Or, il faudrait qu’ils atteignent au moins 110 000, pour permettre à l’EFS de fournir aux établissements de santé les produits sanguins dont ils ont besoin pour soigner les patients.

Colette Cavard, Présidente de l'Amicale pour le don de sang bénévole de Givry et ses environs, invite de son côté les jeunes gens à venir donner leur sang.

Le renouvellement des nouveaux donneurs est en effet primordial pour remplacer ceux qui quittent, temporairement ou définitivement, le contingent de donneurs, par limite d’âge ou contre-indications médicales.

« Si tu bulles, donne tes globules! ». C'est le message qu'elle tient à passer aux jeunes, qui seront en vacances. « Cela ne vous prendra qu'une heure de votre temps, mais vous permettra de sauver 3 vies ! ».

Pour mémoire, toutes les personnes qui ont plus de 18 ans et moins de 71 ans, peuvent donner leur sang.

Il faut juste être reconnu apte par un médecin, présent sur place, peser au moins 50 kilos et ne pas avoir donner son sang dans les 8 semaines qui précèdent la collecte.

Les hommes peuvent donner leur sang 6 fois par an et les femmes 4 fois.

En pratique :