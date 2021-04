Deux fillettes de 5 et 7 ans se piquent avec une seringue abandonnée dans un parc

Les filles âgées de 5 et 7 ans étaient venues avec leur grand-père se balader au parc, et ont joué avec une seringue abandonnée par un toxicomane. Elles se sont piquées avec et ont tout de suite été transportées au CHU de Montpellier où des tests sont en cours.