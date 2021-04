3 véhicules mis en fourrière par les gendarmes de Saône et Loire au cours du week-end

dont un excès à 207 Km/h pour un ressortissant Belge.

Au cours du week-end écoulé, les militaires de l'escadron départemental de sécurité routière de Saône-et-Loire ont effectué plusieurs contrôles de vitesse et procédé à des rétentions du permis de conduire avec mise en fourrière administrative de trois véhicules.

- Le 9 avril 2021, à 10h50, sur la RD35, commune d'Alleriot (71), les militaires du peloton motorisé de Chalon sur Saône, contrôlent le conducteur d'un PORSCHE Cayenne, à la vitesse de 138 km/h (vitesse retenue : 131 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 21 ans, est titulaire d'un permis probatoire, demeure dans le chalonnais et est cariste.

- Le 10 avril 2021, à 16h25, sur la RD906, commune de Saint Symphorien d'Ancelle (71), les militaires du peloton motorisé de Charnay-Lès-Mâcon, contrôlent le conducteur d'une RENAULT Mégane3, à la vitesse de 143 km/h (vitesse retenue : 135 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 21 ans, demeure dans le Rhône et est employé dans les travaux publics.

- Le 11 avril 2021, à 10h35, sur l'autoroute A6, sens Lyon/Paris, commune de Boyer (71), les militaires du peloton motorisé de Chalon sur Saône, contrôlent le conducteur d'une VOLKSWAGEN Golf, à la vitesse de 207 km/h (vitesse retenue : 196 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h (temps de pluie). Ce dernier, âgé de 37 ans, demeure en Belgique et est programmateur de logiciel.