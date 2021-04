En ce mois d’avril la Maison Le Courbe et le domaine Jacques Dury sont les invités d’« Autour du 20, un vin du coin », une des actions phares de la Jeune Chambre Economique de Chalon.

A la Jeune Chambre Economique de Chalon on sait s’adapter aux circonstances, même les plus difficiles. A peine lancée, l’action « Autour du 20, un vin du coin », qui connaissait un beau départ, a été brutalement stoppée en mars 2020 par le Covid 19. Après plusieurs mois d’interruption, elle est revenue en ce début 2021 sous une autre forme. A l’origine, « Autour du 20, un vin du coin » avait pour objectif de mettre en avant chaque mois un vigneron local au cours d’une soirée en afterwork dans un bar-restaurant du centre ville de Chalon. Si le restaurateur traiteur du territoire et le domaine de la Côte chalonnaise ont bien été conservés, par contre la soirée conviviale a été momentanément - chacun l’espère ! – supprimée. Place désormais à la commande en ligne d’une box dégustation.

La maison Le Courbe et le domaine Jacques Dury

Ce mois-ci ce sont deux Rullyotins qui sont mis à l’honneur : la maison Le Courbe et le domaine Jacques Dury. Avec au menu de la poitrine de volaille fermière farci aux écrevisses, bisque légère, cube de risotto et légumes du marché côté traiteur accompagné par une bouteille de rully blanc.

Ce menu vous tente... Rien de plus simple ! Il suffit de cliquer sur https://www.helloasso.com/associations/jeune-chambre-economique-de-chalon-sur-saone/evenements/autour-du-20-un-vin-du-coin-avril-2021 Plusieurs formules sont à votre disposition pour un prix allant de 9,50 € à 29,50 €. La date limite des inscriptions est fixée au dimanche 18 avril à 20 heures.

La livraison des commandes s’effectuera le jeudi 22 avril entre 12 heures et 14 heures sur le parking de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Saône-et-Loire, 1 avenue de Verdun à Chalon. Ce même 22 avril, à partir de 20 heures, vous pourrez partager en visioconférence un moment privilégié avec des représentants de la Maison Lecourbe et du Domaine Jacques Dury. Le lien de la soirée vous sera communiqué par mail le lundi 19 avril.

Gabriel-Henri THEULOT